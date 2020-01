Fußball : Mirko Schuster trainiert an der Römerstraße

Typ bulliger Innenverteidiger: Mirko Schuster. Foto: fupa

Straelen (him) Der SV Straelen ist immer wieder für eine Überraschung gut. Jetzt hat der Tabellenführer der Fußball-Oberliga offenbar einen waschechten „Waldhof-Buben“ an der Angel. Mirko Schuster war am Montagabend im Stadion an der Römerstraße mit von der Partie, als Trainerin Inka Grings ihre Schützlinge zum ersten lockeren Aufgalopp nach der Winterpause bat.

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg