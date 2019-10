Interview Klaus Thijssen : "Das Selbstbewusstsein fehlt uns"

Geldern-Walbeck Der Trainer des Bezirksliga-Schlusslichts SV Walbeck fordert Defensiv-Fortschritte.

Es läuft nicht rund für den SV Walbeck: Mit fünf Punkten stehen die Kicker von Übungsleiter Klaus Thijssen am Tabellenende der Bezirksliga. Sieben Punkte beträgt der Rückstand bereits auf das rettende Ufer, zuletzt setze es gleich sechs Niederlagen in Folge.

Herr Thijssen, wo setzen Sie an, wenn die Mannschaft in einer solchen sportlichen Krise steckt?

Klaus Thijssen Es mag sich komisch anhören, aber ich sage ganz klar: Wir müssen jetzt so weiter machen. Von Punkten sind wir nicht allzu weit entfernt. Es ist wichtig, dass wir weiter von unserem Konzept überzeugt sind und den Weg weitergehen. Das heißt: Wir wollen weiterhin gepflegt von hinten aufbauen und strukturiert nach vorne spielen, schließlich hat das zu Beginn der Saison gut geklappt.

Wie optimistisch sind Sie denn noch, dass die Trendwende in den nächsten Wochen gelingt?

Thijssen Ich bin optimistisch, dass wir aus der Negativspirale herauskommen. Wir wissen, woran es liegt, dass es schlecht läuft. Intern arbeiten wir das immer wieder deutlich heraus. Auch wussten wir vorher schon, dass es in diesem Jahr schwer werden würde. Das hat sich schon früh abgezeichnet. Ich hatte viele Verletzte, auch die Urlaubsplanung der Spieler war im Sommer sicher nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt müssen wir die Situation schnellstmöglich annehmen und da unten herausfinden.

Thijssen Ich glaube zumindest, dass die Bezirksliga enger zusammengerückt ist. Außer gegen den TSV Wachtendonk-Wankum könnten wir gegen alle Gegner Punkte holen. Daher bleiben wir ja auch so zuversichtlich: Es ist keineswegs so, dass wir jede Woche deklassiert werden, ganz im Gegenteil. Häufig fehlen nur Quäntchen zu mehr Punkten. Gerade in der Defensive müssen wir einfach sicherer stehen.