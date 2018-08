Walbeck: Deutsche Meisterschaft der Bogenschützen

Walbeck Die Sport- und Freizeit-Bogenschützen (SFB) Geldern-Walbeck richten am 25. und 26. August auf dem Ascheplatz der Walbecker Fußballer die Deutsche Meisterschaft für Bögen ohne Visier aus. Gastgeber hat heiße Eisen im Feuer.

Wer hätte gedacht, dass die berühmt-berüchtigte rote Asche des SV Walbeck noch einmal die Kulisse für ein ganz besonderes Sportereignis bilden wird? Aber es sind nicht die Fußballer, die am Wochenende, 25. und 26. August, im Mittelpunkt stehen. Sondern die Elite der deutschen Bogenschützen, die am Bergsteg ihre Meisterschaften für Bögen ohne Visier austragen. Ausrichter dieses Spektakels sind die Sport- und Freizeit-Bogenschützen (SFB) Geldern-Walbeck.

Auf dem Sportplatz werden 38 große Zielscheiben aufgebaut. Vor diesen stellen sich jeweils vier Schützen, also insgesamt 152 Wettkämpfer, zur gleichen Zeit auf. Das Regelwerk sieht folgenden Ablauf vor: Jeder Teilnehmer muss an zwei Tagen aus vier verschiedenen Entfernungen (50 Meter, 40 Meter, 30 Meter und 20 Meter) auf die Scheibe schießen. Bei jeder Distanz schießt der Schütze in sechs Durchläufen jeweils sechs Pfeile – insgesamt 36 Versuche. Anschließend wird die Entfernung verändert. Es folgt das gleiche Procedere wie zuvor – folgerichtig hat jeder Starter am Ende des zweiten Wettkampftages 144 Pfeile geschossen. Die Ringscheiben sehen Wertungen von eins bis zehn vor. Bogenschützen treffen nicht ins „Schwarze“ sondern ins „Goldene“. Der Schütze mit der höchsten Gesamtpunktzahl darf als Deutscher Meister die Heimreise antreten.