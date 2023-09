Wachtendonker Sparkassen-Stadtlauf Läufer-Nachwuchs sorgt für Rekord

Einige Teilnehmer verbinden den Sport Jahr für Jahr mit einem Heimatbesuch. So beispielsweise Wolfgang Bissels von der TSG Eisenberg, der vor Ort Peter Luyven und Moderator Ferdi van Heukelum eine Flasche Pfälzer Wein überreichte. Die Heimreise tritt er im Gegenzug mit einer Silbermedaille an – 54,16 Minuten über 10.000 Meter bedeuteten Platz zwei in der Klasse M 65. Auch der gebürtige Wachtendonker Stephan Artz hatte sich wieder einmal von Freiburg aus auf den Weg in die Heimat gemacht. In 57,48 Minuten belegte er Rang sechs in der Klasse M 40.