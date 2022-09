Mehr als 500 Starter : Endlich wieder Volkslauf-Atmosphäre

Wachtendonk Der Wachtendonker Sparkassen-Stadtlauf hat die Corona-Pause überstanden. Auflage Nummer 17 des Spektakels im historischen Ortskern war ein voller Erfolg. Peter Luyven, Vorsitzender der Niers Runners, zeigte sich begeistert.

Was wäre der Wachtendonker Sparkassen-Stadtlauf ohne Clown Pepe ? Die Antwort lautet: undenkbar. Schon vor dem ersten Startschuss hatte der bunt kostümierte Spaßvogel mit roter Kugelnase seinen großen Auftritt, als er einen nassen Schirm präsentierte und die Veranstaltung absagte. Begründung: Dauerregen. Bei strahlend blauem Himmel über dem Friedensplatz hatte der gute Mann die Lacher auf seiner Seite.

Zwei Absagen in Folge müssen schließlich auch reichen. „Natürlich hatten auch wir uns während der Pandemie Gedanken gemacht, ob unser Volkslauf überhaupt eine Zukunft hat. Doch auf unsere treuen Helfer ist Verlass. Deshalb haben wir Auflage Nummer 17 in Angriff genommen“, sagte Peter Luyven, Vorsitzender der Niers Runners Wachtendonk .

Der Aufwand hat sich gelohnt: Erstmals seit Spätsommer 2019 waren am Sonntag wieder mehr als 500 Läuferinnen und Läufer im historischen Ortskern der Niersgemeinde unterwegs. „Wir haben selten zuvor eine solch positive Resonanz erlebt. Die Teilnehmerzahl hat unsere Erwartungen übertroffen. Und deshalb werden wir schon in Kürze mit den Vorbereitungen auf den nächsten Lauf beginnen“, so Luyven.