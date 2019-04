Fußball : TSV Wa.-Wa. II muss seine Hausaufgaben erledigen

Gelderland (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3: DJK Twisteden II – Sportfreunde Broekhuysen II (Fr., 20 Uhr). Die Sportfreunde möchten im Saison-Endspurt noch den Tabellendritten SV Walbeck II einholen.

Voraussetzung dürfte ein Erfolg beim Tabellennachbarn in Twisteden sein. „In diesem Spiel wird es auf die kleinen Feinheiten ankommen“, vermutet Broekhuysens Co-Trainer Simon Eckl. Die Gäste können nach dem deutlichen Sieg gegen Aldekerk mit einem guten Gefühl antreten, Twisteden knabbert dagegen noch an der 0:5-Pleite gegen den Tabellenzweiten aus Wachtendonk. „Daran müssen wir jetzt einen Haken machen und eine Reaktion zeigen“, fordert Twistedens Trainer Andre Elbers.

FC Aldekerk II – SV Herongen (So., 15 Uhr). Zwei Mal ging Aldekerk zuletzt als Verlierer vom Platz. Ganz einfach, weil die Fehlerquote in den Spielen gegen Broekhuysen und Twisteden viel zu hoch war. Das muss sich jetzt gegen Herongen ändern. Trainer Andre Lemmen stellt klar: „Wir müssen endlich wieder drei Punkte holen, was anderes zählt nicht.“ Vor allem da der Klassenerhalt immer noch nicht feststeht, und mit Herongen nun ein direkter Konkurrent von unten kommt. Die Gäste zeigten sich zuletzt gut in Form und sind dementsprechend selbstbewusst: „Wir fahren nach Aldekerk, um drei Punkte zu holen“, betont Herongens Trainer Reimund Röös.