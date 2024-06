Neues Fitness-Event Gelungene Bootcamp-Premiere an der Burgruine

In der Mittagspause war der „Foodtruck“ beliebte Anlaufstelle, um die Kraftreserven wieder aufzufüllen. Eine „Hip-Hop“-Einlage und der Auftritt der Velberter Band „Zebras“ sorgten für Unterhaltung. Sandra Vierrether, die in Wachtendonk das Studio „San-fit“ betreibt, ist mit der Premiere mehr als zufrieden. Der Termin für das zweite Bootcamp steht bereits – im nächsten Jahr wird die Wachtendonker Burgruine am Samstag, 5. Juli, erneut zum Fitnesstempel. „Dann bieten wir auch eine Kinderbetreuung an und organisieren ein Kinderkarussell“, so die Organisatorin.