Fußball : VV Venlo startet gegen Überraschungs-Aufsteiger

Venlo (RP) Fußball-Eredivisie: VV Venlo – RKC Waalwijk (Sa., 20.45 Uhr, Stadion „De Koel“). Die Vorzeichen für die Voetbal-Vereniging aus Venlo stehen gut. Der neue Trainer Robert Maaskant startet sorgenfrei in die neue Saison der höchsten niederländischen Spielklasse und kann auf den kompletten Kader zurückgreifen.

An die Katholiken aus Waalwijk haben Fans der VV Venlo besonders gute Erinnerungen. So war es doch ein 2:1-Auswärtssieg in Waalwijk im Jahr 2017, der die Grenzstädter den Aufstieg in die Eredivisie feiern ließ. In der abgelaufenen Spielzeit lag das Team vom ehemaligen Bondscoach Fred Grim zur Winterpause auf Rang 14 der zweiten niederländischen Liga.