Porträt Natalie Kordt : Ein Glücksfall für den VC Eintracht Geldern

Natalie Kordt (Mitte) spielte in den USA zuletzt Beachvolleyball. Als Corona den Trainingsbetrieb stoppte, kehrte sie nach Deutschland zurück. Foto: VCE

Geldern Der 20-jährige Neuzugang des Volleyball-Regionalligisten brach sein Studium in den USA wegen Corona ab. Am Samstag, 18 Uhr, bestreitet sie mit dem VCE das Heimspiel gegen den SV Wachtberg.

Die erste Frauen-Mannschaft des VC Eintracht Geldern darf in der Volleyball-Regionalliga am Samstag endlich wieder vor heimischen Publikum aufschlagen. Der Verein hat ein Hygienekonzept erarbeitet, damit Zuschauer bei der Partie gegen den SV Wachtberg in die Halle am Bollwerk dürfen. Die Anpfiffzeit hat sich geändert. Die VCE-Heimspiele beginnen jetzt erst um 18 Uhr und nicht, wie bisher, um 17.30 Uhr.

Mit von der Partie wird am Samstag Natalie Kordt sein, die sich in letzter Minute dazu entschieden hat, den kleinen Kader des VCE zu unterstützen. Die Corona-Pandemie hatte die Planung der 20-Jährigen auf den Kopf gestellt. Das entpuppt sich als Glücksfall für die Eintracht. Natalie Kordt kehrte aus den USA zurück, wo sie studierte, lebt mittlerweile wieder in Bochum und nimmt eine einstündige Anfahrt für das Training und die Spieltage mit ihrem neuen Team in Kauf.

Die Anfänge ihrer Volleyball-Laufbahn fanden 2014 in Höntrop statt, wo Natalie Kordt zunächst in der Verbandsliga aktiv war. 2018 wagte sie zunächst den Schritt zum TV Gladbeck. Dort hat sie bereits in der Regionalliga gespielt. Kordt wird in dieser Saison auch auf ihr ehemaliges Team treffen. Denn der TV Gladbeck hat durch den Saisonabbruch wegen der Pandemie den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft.

Nachdem Natalie Kordt 2018 ihr Abitur gemacht hatte, erhielt sie ein Volleyball-Stipendium in den USA. Sie ging über den Teich nach Florida, wo sie zunächst ebenfalls dem harten Hallenboden treu blieb und eine Saison für eine Universitäts-Mannschaft spielte. Ende 2019 wechselte sie an University of North Alabama und studierte nunmehr Kommunikationswissenschaften. Und dort ging es auch ab in den Sand.

„Ich hatte bereits in Deutschland leidenschaftlich Beachvolleyball gespielt. In Alabama hatte ich dann an der Universität die Möglichkeit, ausgewogen und leistungsorientiert im Sand zu trainieren“, sagt sie. Bis Corona alles stoppte. Der Trainingsbetrieb wurde in den USA großflächig eingestellt. „Die Bedingungen haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht maßgeblich verbessert“, so Kordt. Da sie Teile ihres Studiums auch online absolvieren kann, machte es für die Außenangreiferin wenig Sinn, weiter in den USA zu bleiben. Sie kehrte nach Bochum zurück. Solange Beachvolleyball-Training in den USA nicht erlaubt ist, wird sie in Deutschland bleiben. „Und in dieser Zeit werde ich für die Eintracht spielen“, sagt Natalie Kordt.

Trainer Eung-Zoll Chung freute sich über die Verstärkung. „Ich kenne Natalie seit vielen Jahren und habe ihre Entwicklung stets im Blick gehabt. Nach meinem Wechsel zum VCE Geldern war es nur naheliegend, ihr anzubieten zum Probetraining zu kommen und sich einen Eindruck von der Eintracht und den Spielerinnen zu verschaffen. Ich freue mich, dass sie das Angebot angenommen hat“, sagt Chung.

Ihre Teamkolleginnen haben eine hohe Meinung von dem Neuzugang. „Wir freuen uns sehr, mit Natalie eine Spielerin gewonnen zu haben, die mit sehr viel Leidenschaft unseren Sport ausübt. Bereits in den ersten Trainingseinheiten hat sie ihr großes Potenzial gezeigt“, sagt Laura Höing über den Neuzugang, der die Eintracht auf der Außenposition deutlich verstärkt.

(mahei)