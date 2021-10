Volleyball : Kevelaerer SV startet mit einem Auswärtssieg

Kevelaer Nach anfänglichen Schwierigkeiten entschieden die Kevelaerer Verbandsliga-Volleyballer das Auftaktspiel in Ratingen glatt für sich. Der zweiten Mannschaft droht eine Niederlage am Grünen Tisch.

Die Volleyballer des Kevelaerer SV möchten erneut ein Wörtchen in der Verbandsliga-Spitzengruppe mitsprechen. Der Anfang ist gemacht. Die Mannschaft um Trainerin Heike Thyssen ist mit einem 3:1 (25:23, 24:26, 25:15, 25:19) beim TuS Lintorf in die neue Saison gestartet. Der erste Satz entwickelte sich zu einer zähen Angelegenheit. Ständig wechselte die Führung, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Beim Stand von 23:23 nutzte der Kevelaerer Zuspieler Robin Verhoeven die Gunst der Stunde und machte mit zwei gelungenen Angaben den Satzgewinn und damit die 1:0-Führung perfekt. Auch im zweiten Durchgang vertraute Heike Thyssen auf ihre Stamm-Sechs, in der lediglich Luca Tönißen den verletzten Alessandro Nobbers ersetzte. Am Ende wurde es erneut richtig spannend, als der KSV bei einem 20:24-Rückstand zunächst vier Satzbälle abwehrte, sich letztlich aber doch mit 24:26 geschlagen geben musste.