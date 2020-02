Volleyball-Verbandsliga : Männer-Volleyball: Der Klassenprimus beim KSV zu Gast

KEVELAER Volleyball-Verbandsliga Männer: Kevelaerer SV - SG Duisburg FSD/RTV (Sa, 17 Uhr, Zweifachhalle Schulzentrum Hüls).

Kein geringerer als der ungeschlagene Spitzenreiter der Verbandsliga, die SG Duisburg FSD/RTV, ist am Samstag zu Gast beim KSV. Im Hinspiel machte die SG kurzen Prozess und ließ dem KSV keine Chance zu einem Satzgewinn. Auch sonst gaben sich die Duisburger bisher keine Blöße, was sie auch in diesem Spiel zu dem eindeutigen Favoriten macht. Aber selbstverständlich wollen die Kevelaerer den Tabellenführer ein wenig ärgern und gehen hoch motiviert in das Spiel.