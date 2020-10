Corona-Lockdown im Amateursport : Volleyball: VCE Geldern spielt schon am Wochenende nicht

Geldern Die Damen-Mannschaften des Klubs könnten zwar noch Partien bestreiten. Doch sie haben sich zu einer Absage entschlossen, weil sich viele Spielerinnen beim Sport nicht mehr wohlfühlen.

Der Westdeutsche Volleyball-Verband hatte die Saison zunächst nur bis zum 22. November unterbrochen – und das eigentlich auch nicht richtig. Denn er hatte den Mannschaften erst einmal freigestellt, ob sie ihre angesetzten Partien doch austragen wollen. Der nationale Verband schloss sich dieser Sprachweise dann an. Der VC Eintracht Geldern wird am Wochenende nicht aufschlagen. Die erste Damen-Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, hat entschieden, am Samstag nicht zur Begegnung beim TV Hörde II anzutreten. Auch die anderen Teams des Klubs wollen nicht ans Netz.