Volleyball : Volleyball: VCE Geldern gastiert beim VV Human Essen

VCE-Trainer Steffen Betram reist mit seinen Akteurinnen optimistisch ins Ruhrgebiet. Foto: Heinz Spütz

Geldern Am kommenden Samstag ist die Eintracht zu Gast bei einem neuen Gesicht der Liga – dem VV Human Essen. Aufgeschlagen wird um 16:00 Uhr in Essen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Höing

Das erste Mal diese Saison trifft die Gelderner Mannschaft auf ein neues Gesicht in der Liga. Der VV Human Essen ist Aufsteiger aus der Oberliga und konnte sich direkt eine recht komfortable Platzierung in der Tabelle sichern. Momentan befindet sich die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz und hat bereits zwei klare Siege eingefahren, unter anderem gegen die Union Lüdinghausen, gegen die die Eintracht bereits eine Niederlage hinnehmen musste. Es steht der Eintracht also eine schwierige Aufgabe bevor, denn die gegnerische Mannschaft scheint im Gegensatz zum VCE einen guten Rhythmus gefunden zu haben und wird sicherlich alles daran setzen um sich weiterhin im oberen Viertel der Tabelle zu behaupten.

Denn mit einem Sieg für die Eintracht könnte diese an den Essenerinnen vorbeiziehen und einigen Boden gut machen in der Tabelle. Es könnte demnach ein zwar frühes, aber dennoch wegweisendes Spiel für beide Mannschaft sein. Das Trainerteam erwartet am Samstag eine vor allem abwehrstarke Mannschaft, die keinen Ball aufgeben wird. In diesem Element wusste der VV Human Essen in der Relegation zur Regionalliga zu überzeugen und wird diese Fähigkeiten nur noch ausgebaut haben, insbesondere kann die Mannschaft auf Zuwachs bauen: Es wurde sich mit gleich drei zweitligaerfahrenen Spielerinnen verstärkt.