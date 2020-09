Volleyball : VCE Geldern steht vor einer harten Saison

Geldern Gleich vier Teams steigen aus der Damen-Regionalliga ab, in der nun zehn statt 14 Mannschaften spielen. Der neue Coach Eung-Zoll Chung lobt die guten Trainingsbedingungen und das Engagement seiner Spielerinnen.

Der VCE Geldern geht bekanntlich mit einem neuen Trainer in die Saison in der Volleyball-Regionalliga der Damen. Eung-Zoll Chung übernahm das Team im Mai. Der Familienvater lebt in Krefeld-Hüls und unterrichtet an der Europa-Schule in Kamp-Lintfort Sport und Religion. Von Hause aus ist er Handballer, hat aber bei seinem Studium zum Sportwissenschaftler Trainer-Urgestein Hans Voigt als Dozenten kennengelernt, der ihn auf den Volleyball-Geschmack gebracht hatte. Der 42-jährige Eung-Zoll Chung blickt bereits auf 20 Jahre Erfahrung als Coach zurück. Unter anderem saß er als Co-Trainer beim Bundesligisten Moerser SC auf der Bank und coachte in den vergangenen beiden Jahren den Ligakonkurrenten SC Union Lüdinghausen.