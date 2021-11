Volleyball-Regionalliga der Frauen : VCE Geldern zieht mit Tabellenführer gleich

Geldern Die Mannschaft setzt ihre Serie mit den 3:1-Siegen gegen den SV Wachtberg und den Spitzenreiter PTSV Aachen II fort. Trainer Eung-Zoll Chung lobt das Team für seine Auftritte.

Der VC Eintracht Geldern setzte seine Erfolgsserie in der Volleyball-Regionalliga der Frauen trotz immenser Belastung fort. Die Mannschaft von Trainer Eung-Zoll Chung musste innerhalb von 23 Stunden zwei Partien bestreiten und meisterte beide Aufgaben. Zunächst gab es in eigener Halle einen 3:1 (25:21, 19:25, 25:17, 25:19)-Erfolg gegen den SV Wachtberg. Tags darauf stoppte das Team den Spitzenreiter PTSV Aachen II. Der VCE schaffte beim bislang ungeschlagenen Gastgeber einen 3:1 (25:22, 25:15, 20:25, 25:23)-Sieg und zog nach dem vierten Sieg in Folge nach Punkten mit dem Ligaprimus gleich. Erfreulich war zudem, dass Mittelblockerin Anja Schoofs nach einer Verletzungspause gegen Aachen ihr Comeback feiern konnte.