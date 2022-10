Volleyball-Regionalliga der Frauen : VCE Geldern zurück an der Spitze

Geldern Die Mannschaft von Trainer Trainer Eung-Zoll Chung gewinnt das Heimspiel gegen Neuling Hildener AT trotz ihrer Personalsorgen glatt mit 3:0.

Der VC Eintracht Geldern hat seine Ambitionen untermauert, sich erneut für die Endrunde um den Aufstieg in die Dritte Liga qualifizieren zu wollen. Die Mannschaft gewann in der Vorrunden-Gruppe 2 der Volleyball-Regionalliga der Frauen ihre Heimpartie gegen die Hildener AT vor der stimmungsvollen Kulisse in der Sporthalle Am Bollwerk mit 3:0 (25:22, 25:8, 25:19) und eroberte sich die Tabellenführung zurück. Dabei profitierte das Team von Trainer Eung-Zoll Chung von der 1:3-Niederlage des SV Blau-Weiß Aasee bei TuS Herten.