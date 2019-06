Volleyball : Volleyball-Tag für Mädchen

Geldern (RP) Unter dem Titel „Just Girls“ bietet der Volleyball-Club Eintracht Geldern am kommenden Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 15 Uhr ein Volleyball-Training für alle Mächen der dritten und vierten Schuljahre in der Sporthalle Am Bollwerk an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter Regie von qualifizierten Trainerinnen und Trainern stehen ein Aufwärmtraining, Reaktionsspiele und die ersten volleyballspezifischen Übungen des unteren und oberen Zuspiels in spielerischer Form auf dem Programm.