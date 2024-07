Schlagkräftige Alt-Internationale Volleyball-Rentner mit Adler auf der Brust

Sie baggern und pritschen, was das Zeug hält, zeigen Flatteraufschläge und Schmetterbälle auf höchstem Niveau. Die Spieler der Deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Altersklasse „Ü 65“ machten vor ihrer Abreise zur Weltmeisterschaft nach Griechenland noch einmal eindrucksvoll deutlich, was sie auf Lager haben. Und zwar bei einem zweitägigen Trainingslager in der Sporthalle „Am Bollwerk“, das die Gelderner Volleyball-Ikone Wilfried „Ille“ van Meegen auf die Beine gestellt hatte. „Bisher hatten wir uns immer In Backnang bei Stuttgart getroffen, doch dort war die Halle besetzt. Der VC Eintracht hat mir geholfen, das Trainingslager hier zu organisieren“, so der Alt-Internationale.