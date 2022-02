Volleyball-Verbandsliga : Kevelaerer SV bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Kevelaer/Geldern Der Mannschaft gelingt ein 3:1-Arbeitssieg gegen den Vorletzten TuS Lintorf. Die Spielerinnen des VC Eintracht Geldern II verlieren ein Marathon-Match.

Der Gastgeber lag in der Sporthalle in der Hüls zwar schnell mit 5:0 vorne. Aber danach sollte sich zeigen, dass die gewohnte Souveränität in den Kevelaerer Aktionen fehlte. Selbst Diagonalangreifer Mirko Novak, ansonsten die Zuverlässigkeit in Person, blieb häufig im gegnerischen Block hängen. So gestaltete der Abstiegskandidat das Geschehen ausgeglichen und verschaffte sich mit einem 25:22 die überraschende Führung.