Volleyballturnier des VCE Geldern : Bedburg-Hau und Essen siegen bei Gelderland-Cup

Der VCE Geldern III traf in der Zwischenrunde auf den späteren Turniersieger SV Bedburg-Hau II. Foto: VCE/Heißing. Foto: VCE

Geldern Volleyball pur herrschte am Wochenende in der Bollwerk-Halle in Geldern. Der VC Eintracht hatte zum 13. Mal sein Vorbereitungsturnier veranstaltet. Am Samstag spielten neun Teams der Kreisklasse, -liga und Bezirksklasse den Sieger aus, am Sonntag waren die Bezirks-, Landes- und Verbandsliga-Spielerinnen an der Reihe.

Sieger am ersten Turniertag wurde der SV Bedburg-Hau II, dahinter landeten der TV Gladbeck V und TV Mönchengladbach-Hardt.

Am Sonntag siegte bei den höherklassigen Mannschaften das Team von VV Humann Essen II. Zweite wurden die Volleyballerinnen des TuS Mondorf vor dem MTV Union Hamborn. Gespielt wurde an beiden Tagen eine Vor-, eine Zwischenrunde und ein Platzierungsspiel. Jedes team kam so auf insgesamt fünf Spiele. „Für viele Mannschaft ist das Turnier ein willkommenes Training in der Vorbereitung“, sagt VCE-Sportwart Markus Heißing. Dass auch viele Teams eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen, läge auch daran, „dass es gerade in den unteren Klassen wenige solcher Turniere gibt“, sagt Heißing. „Viele Vereine sind auch schon mehrmals dabei gewesen“, sagt Heißing. „Das ist für uns als Veranstalter natürlich die beste Bestätigung, dass die Veranstaltung gut angenommen wird.“ Bevor für die Seniorinnen am 21. und 22. September die Saison losgeht, ist eine Woche zuvor erst einmal die Jugend gefordert.