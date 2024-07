Voba-Cup SV Issum übernimmt ab sofort die Rolle des Favoritenschrecks

Uedemer SV – Viktoria Winnekendonk 2:1 (1:0). Von Beginn an dominierten die Hausherren und gingen folgerichtig in Führung. Tim Kerkmann (19.) erzielte das 1:0. In der Folge vergaben die Uedemer allerdings eine Reihe hochkarätiger Chancen. Kurz vor der Pause sah Gäste-Torwart Tim Verfürth (45.) die Gelb-Rote Karte. In Hälfte zwei konnte der USV aus der Überzahl jedoch kein Kapital schlagen. Einen Foulelfmeter verwandelte Winnekendonks Torjäger Torben Schellenberg (81.) zum überraschenden Ausgleich. Die Gastgeber fanden aber prompt eine Antwort. Peter Janßen (83.) köpfte den Ball zum 2:1-Endstand ins Netz. „Wir freuen uns natürlich und stehen verdient im Halbfinale. Egal, wer jetzt kommt, wir wollen ins Endspiel“, so der Uedemer Trainer Martin Würzler.