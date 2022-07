Fußball : So ist der TSV Weeze Turnierfavorit

Gelderland Der von Marcel Kempkes trainierte Bezirksligist stürmt mit einem 7:1 am Sevelener Koetherdyck ins Halbfinale um den Voba-Cup. A-Ligist SV Veert und B-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum II sorgen für Überraschungen.

Viele Tore, einige Überraschungen – das Viertelfinale unterstrich am Mittwochabend einmal mehr, weshalb das Turnier um den Voba-Cup bei den Fußballfreunden in der Region so beliebt ist. A-Ligist SV Veert warf den Turnierfavoriten SV Straelen II aus dem Rennen, B-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum II hat sich gegen den Moerser A-Ligisten SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen für das Halbfinale qualifiziert. Bezirksligist TSV Weeze setzte sich mit einem Kantersieg am Sevelener Koether­dyck aufs Favoritenschild, ganz souverän nahm auch der FC Aldekerk die Hürde GW Vernum und ist in der Vorschlussrunde dabei.