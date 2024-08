Keine Überraschung im Finale Sportfreunde Broekhuysen holen sich den Voba-Cup 2024

Fünf Siege – plus einer am grünen Tisch – die Sportfreunde ­Broekhuysen sind ihrer Favoritenrolle im Fußball-Vorbereitungsturnier um den Voba-Cup eindrucksvoll gerecht geworden. Am Sonntag sicherte sich der Fußball-Bezirksligist vor rund 300 Zuschauern im Straelener Stadion an der Römerstraße mit einem 3:1 (2:0)-Finalsieg gegen den starken A-Ligisten Uedemer SV die begehrte Trophäe.