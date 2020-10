Frauenfußball : Viktoria Winnekendonk und SV Walbeck bleiben im Aufwind

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: Walbeckerinnen sind nach Auswärtssieg in Bocholt bereit für das Spitzenspiel. Viktoria demonstriert einmal mehr ihre Heimstärke.

Mit dem Auswärtssieg in Bocholt hat der SV Walbeck seine Position in der Spitzengruppe gefestigt und belegt aktuell den dritten Platz. Bereits nach sieben Minuten brachte Marie Aengenvoort nach Vorarbeit von Anja Juntermanns die Gäste in Führung. Anschließend spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab, es gab auf beiden Seiten nur wenig Torraumszenen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß erhöhte Lisanne Grusa in der 62. Minute auf 2:0. Die Bocholterinnen wehrten sich noch einmal gegen die drohende Niederlage und erzielten in der 78. Minute den Anschlusstreffer. In der Schlussphase musste die Elf vom Bergsteg noch einmal zittern, hatte aber in Torhüterin Jessica Weber einen sicheren Rückhalt. „Es war eine kämpferisch und läuferisch gute Leistung meiner Mannschaft. Auch wenn es am Ende noch einmal eng wurde, ist der Sieg verdient“, meinte Walbecks Trainer Dieter Blomm. Am kommenden Sonntag erwarten die Walbeckerinnen den Spitzenreiter SGS Essen III am Bergsteg.