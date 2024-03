Fußball-Niederrheinliga der Frauen Viktoria Winnekendonk gibt die Hoffnung noch nicht auf

Es hatte sich abgezeichnet, dass das fünfte Jahr in der Niederrheinliga, in der die Mannschaft in den Spielzeiten zuvor immer einen einstelligen Tabellenplatz belegt hat, für die Winnekendonkerinnen sehr schwer werden sollte. Der Weggang des langjährigen Erfolgstrainers Uli Berns, der das Team von der Kreisliga bis in die Niederrheinliga geführt hatte, war sicher einer der Gründe. Zudem sind die Offensivkräfte Jana Claus und Samira Berns nicht mehr dabei. „Da haben wir eine Menge Durchschlagskraft in der Offensive verloren, diese Tore fehlen uns natürlich in dieser Saison“, sagt Ingo Venhoven. Trainer der Mannschaft ist inzwischen Sascha Lubinski, der vom SV Budberg kam, nachdem sein Vorgänger Thomas Seibel im Oktober des vergangenen Jahres zum SSV Lüttingen gewechselt ist.