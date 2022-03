Fußball-Niederrheinliga : Viktoria wieder in der Erfolgsspur

Jana Claus (am Ball) sorgte nach ihrer Einwechslung mit dem Treffer zum 4:2-Endstand für klare Verhältnisse. RP-Fo to: ksch Foto: Klaus Schopmans

Kevelaer Nach zwei Heimniederlagen in Folge bejubelt Viktoria Winnekendonk mit dem 4:2 in Solingen den ersten Sieg im neuen Jahr. Jana Claus sorgt für die Entscheidung.

Mit zwei Heimniederlagen (1:3 gegen Spitzenreiter FV Mönchengladbach und 1:4 gegen Borussia Bocholt II) war Frauenfußball-Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk ins neue Jahr gestartet. Im dritten Anlauf hat es jetzt in der Fremde endlich geklappt. Mit 4:2 (1:0) setzte sich die Mannschaft bei Eintracht Solingen durch. „Die Erleichterung ist groß, dass wir wieder in der Erfolgsspur sind“, sagte Trainer Uli Berns. Bereits in der ersten Minute vergab Vivian Tepaß nach Zuspiel von Samira Berns frei stehend den Führungstreffer.

Die Gäste blieben in der Vorwärtsbewegung, spielten weitere Möglichkeiten heraus, ließen aber etwas die nötige Effektivität vermissen. Bis zur 35. Minute: Nach einem Eckball stand Anna Klucken richtig und erzielte die verdiente Führung. Mit zwei schnellen Toren erhöhten Merit Rankers und Selina Berns (51./55.) nach dem Seitenwechsel auf 3:0. Die sichere Führung geriet am Ende dann noch einmal ins Wanken, als Solingen nach zwei Eckbällen innerhalb von drei Minuten (81./84) auf 2:3 verkürzte. Doch wenig später sorgte die eingewechselte Jana Claus mit ihrem Tor zum 4:2-Endstand für klare Verhältnisse. „Wir haben uns zwar in der Schlussphase noch einmal unnötig in Bedrängnis gebracht. Doch insgesamt war das ein souveräner Erfolg“, sagte Berns.