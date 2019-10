Frauenfußball : Erst kicken, dann Frühschoppen

Gelderland (ksch) Frauenfußball-Niederrheinliga: Die Startbilanz von Neuling Viktoria Winnekendonk fällt positiv aus. Mit zehn Punkten und Platz drei hat die Mannschaft in den ersten fünf Spielen ihre Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt.

SGS Essen III – Viktoria Winnekendonk (So., 13 Uhr). Nach vier Heimspielen in Folge verlässt die Viktoria ihr Wohnzimmer und geht am Sonntag mal wieder auf Reise. Mit der Heimbilanz von drei Siegen und einem Remis hat sich der Neuling Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geholt. Die Essener Drittvertretung wird dann gleich mal ein echter Prüfstein, so verloren die Gastgeberinnen beim Tabellenzweiten Warbeyen zuletzt nur denkbar knapp mit 0:1-Toren. „Ich schätze Essen mindestens so stark wie zuletzt Gladbach ein. Wir müssen wieder versuchen, unsere Offensive gut in Szene zu setzen“, sagt Trainer Uli Berns, der wieder Paulina Heilen einsetzen kann. Schwer könnte es für die Viktoria werden, wenn die Essener ihr Team verstärken. Denn die Zweitvertretung aus der Regionalliga hat spielfrei.