Viktoria Winnekendonk lässt erstmals Federn

Gelderland Frauenfußball-Landesliga: Immerhin 2:2 bei Angstgegner Grün-Weiß Lankern.

(ksch) GW Lankern – Viktoria Winnekendonk 2:2 (1:1). Die gute Nachricht: Es ist nicht viel passiert. Die Viktoria hat in Lankern Remis gespielt. Das passiert im Fußball, auch wenn man vorher sechs Spiele in Folge gewonnen hat und die Tabelle anführt. Lankern gehört bekanntlich nicht zu den Lieblingsgegnern der Winnekendonkerinnen, daran sollte sich auch am Sonntag nichts ändern.