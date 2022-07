Fußball : Große Vorfreude in Winnekendonk

Sven Kleuskens möchte künftig auch als Trainer jubeln. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kevelaer Nach der geglückten Rückkehr möchten die Trainer Sven Kleuskens und Johannes Rankers die Viktoria dauerhaft in der Kreisliga A etablieren.

Viktoria Winnekendonk hat’s geschafft. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der U 23-Auswahl des TSV Wachtendonk-Wankum rettete die Mannschaft in der abgelaufenen Saison einen Punkt Vorsprung ins Ziel und machte nach dreijähriger Abwesenheit die Rückkehr ins Oberhaus des Fußball-Kreises Kleve/Geldern perfekt.

Damit verabschiedete sich Trainer Lars Allofs, der schon im Winter seinen Wechsel in die Jugendabteilung des SV Straelen bekannt gegeben hatte, als Meistermacher. Sein Nachfolger ist in Winnekendonk bestens bekannt. Sven Kleuskens, der die Viktoria bis 2019 insgesamt sieben Jahre lang trainiert hatte, kehrt in den Sportpark zurück. In der Zwischenzeit hatte er sich als Co-Trainer des Bezirksligisten Viktoria Goch und zwei Jahre als Coach des B-Ligisten DJK Appeldorn engagiert.

Ihm zur Seite steht Johannes Rankers, der seine aktive Torwart-Laufbahn beendet. „Da Johannes und ich gut befreundet sind, kam bereits Ende des vergangenen Jahres die Überlegung auf, in der Zukunft gemeinsam eine Mannschaft zu trainieren. Als dann die Anfrage aus Winnekendonk kam, mussten wir nicht lange überlegen“, schildert Kleuskens den Weg zurück zur „alten Liebe“ Viktoria, für die er außerdem in der Altherren-Mannschaft am Ball ist.

In Winnekendonk haben sich die sportlichen Voraussetzungen, nicht zuletzt wegen der Eröffnung des Kunstrasenplatzes, in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. „Das Umfeld lässt praktisch keine Wünsche offen“, sagt Kleuskens, der die Herausforderung mit seinem Kumpel Rankers mit Vorfreude in Angriff nimmt. Zunächst einmal konzentriert sich das Duo auf den Klassenerhalt. „Das sollte sich für einen Aufsteiger von selbst verstehen“, so Kleuskens.

Dennoch planen die beiden Trainer schon etwas weiter voraus. Sie möchten eine junge Mannschaft formen, die im Kern aus Spielern mit Winnekendonker Stallgeruch bestehen soll. Mit diesem Konzept möchte sich die Viktoria möglichst dauerhaft in der Kreisliga A etablieren.