Vor dem Saisonstart Viktoria Winnekendonk ist reif für den Bezirksliga-Aufstieg

Die Prognose In der abgelaufenen Saison scheiterte die Viktoria im Kopf-an-Kopf-Duell mit Alemannia Pfalzdorf, weil der Meister in den entscheidenden Momenten ganz einfach abgeklärter war. Einem weiteren Anlauf in Richtung Bezirksliga steht allerdings nichts im Wege. Viktoria Winnekendonk wird erneut im Kampf um die Meisterschaft mitmischen. Und hat dabei die Gewissheit im Rücken, dass in der nächsten Saison auch der zweite Platz zum Aufstieg reicht.