Fußball : Überraschungs-Aufsteiger ist bereit für neue Taten

Viktoria Winnekendonk hat die Bewährungsprobe in der Frauen-Niederrheinliga eindrucksvoll bestanden. Die Mannschaft blieb in Heimspielen ungeschlagen und stellt mit Samira Berns die beste Torschützin der Klasse.

In der Tat hat die Mannschaft ihre Bewährungsprobe in der Niederrheinliga mit Bravour bestanden. In ihrem „Wohnzimmer“ – die alte Platzanlage an der Kevelaerer Straße muss demnächst einem Supermarkt weichen – blieben die Spielerinnen ungeschlagen. In der Fremde gab’s dagegen für die Mannschaft so gut wie nichts zu holen. Erst im letzten Meisterschaftsspiel vor dem Saison­abbruch durfte der Aufsteiger mit einem 4:1 bei TuSA 06 Düsseldorf den ersten Auswärtssieg bejubeln. Alles in allem feierten die Winnekendonkerinnen einen tollen Einstand in der Niederrheinliga. In der Endabrechnung sprang sogar Rang vier heraus – eine Platzierung, mit der Uli Berns und seine Schützlinge in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet hatten. Die beste Torschützin der Liga stellt der Aufsteiger. Mit 17 Treffern lag Samira Berns deutlich vorn, wird aber wegen des Saisonabbruchs wohl eine ungekrönte Torjägerin bleiben.