Fußball-Niederrheinliga der Frauen Viktoria Winnekendonk erkämpft den ersten Punkt

Es folgte eine längere Unterbrechung. Nachdem sich eine Düsseldorfer Spielerin bei einem Zusammenprall verletzt hatte, musste ein Krankenwagen angefordert werden. In der Schlussphase hatte die Viktoria deutlich mehr vom Spiel und verschaffte sich einige gute Möglichkeiten. Die größte Chance zum Siegtreffer besaß Vivian Tepaß in der Schlussminute, als sie nach einem Alleingang an der gegnerischen Torhüterin scheiterte. „Wegen der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hätten wir den Sieg verdient gehabt. Es hat sich gezeigt, dass wir personell wieder besser aufgestellt sind und somit ab sofort mehr Alternativen haben“, sagte Ingo Venhoven.