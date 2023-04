Zwischenfazit Viktoria Winnekendonk liegt deutlich über dem Soll

„Wir liegen mit dem, was die Mannschaft in dieser Spielzeit bisher erreicht hat, ganz weit über dem, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben und was von uns erwartet wurde“, sagt Sven Kleuskens über das bisherige Abschneiden der Mannschaft, die er zusammen mit Johannes Rankers trainiert. Das vielleicht sogar Platz zwei zum jetzigen Zeitpunkt möglich gewesen wäre, jedoch durch zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen den SV Grieth und die SG Kessel/Ho-Ha erst einmal außer direkter Reichweite geriet, ist in Winnekendonk kein Thema. „Das ist eine ganz junge Mannschaft, die sich gerade erst noch entwickelt. Da ist es doch nur natürlich, auch Rückschläge verkraften zu müssen. Doch noch einmal in aller Deutlichkeit, das Team hat als Aufsteiger bisher Großartiges geleistet, da fallen die letzten beiden Niederlagen wirklich nicht ins Gewicht.“