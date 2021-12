Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Spannende Werbung für Frauenfußball

Kevelaer Viktoria Winnekendonk bleibt die Mannschaft der Stunde in der Niederrheinliga. Die Gastgeberinnen setzten ihre Erfolgsserie mit einem 3:1 gegen den Lokalrivalen SV Walbeck fort, der bis zum Schluss ein gleichwertiger Gegner war.

Am Ende war’s wie so oft im Fußball. Die Mannschaft, die aktuell einen Lauf hat, hatte unter dem Strich das nötige Glück auf ihrer Seite, während das Kellerkind wieder einmal leer ausging. Im heimischen Sportpark setzte die Viktoria ihre beeindruckende Erfolgsserie mit einem 3:1 (1:1) fort. Das Team um Trainer Uli Berns ist nun schon seit neun Begegnungen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum satte 25 Punkte gesammelt. Aktuell gehören die Winnekendonkerinnen zum punktgleichen Verfolger-Quartett (alle 31 Zähler) des souveränen Spitzenreiters FV Mönchengladbach (39). Der SV Walbeck verharrt hingegen mit bislang zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz, sollte sich aber in der am Sonntag gezeigten Form keine allzu großen Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen.