Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Viktoria Winnekendonk lässt den Spitzenreiter alt aussehen

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Gastgeber dann aber seine beste Phase. Jedoch vermochte er es nicht, sich für seinen Aufwand auch zu belohnen. Und so kam es, wie es kommen muss, wenn vorne die Tore nicht fallen. Die Winnekendonker setzten zum Konter an und Torben Schellenberg sorgte in der Folge im Alleingang für die weiteren Tore. Mit seinen vier Treffern sorgte er für die Endscheidung (75., 79., 84., 85.). „Am Ende geht die Niederlage in Ordnung, sie ist aber zu hoch ausgefallen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und deshalb am Ende auch verloren“, sagte Alemannia-Coach Thomas Erkens. Zufrieden war Viktoria-Trainer Sven Kleuskens. „Nachdem wir die Druckphase überstanden hatten, hat die Mannschaft es super zu Ende gespielt. Ein Lob geht an das ganze Team. Das war von jedem eine Superleistung mit einem verdienten Ausgang“, sagte der Coach.