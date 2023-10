Fußball-Niederrheinliga der Frauen Die Winnekendonker Talfahrt dauert an

Bei der 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen die DJK Mintard verlief die erste Halbzeit ausgeglichen. Die Gäste aus Mülheim ließen den Ball gut laufen, die Heimelf stand aber sicher in der Defensive. Eine Unaufmerksamkeit in der 25. Minute nutzten die Gäste zum Führungstreffer. Da Angreiferin Lea Becker bereits nach zehn Minuten verletzt vom Platz musste, hatten die Winnekendonkerinnen nach vorne nicht allzu viel zu bieten. Dennoch gelang Vivian Tepaß in der 65. Minute der Ausgleichstreffer. Die Hoffnung, zumindest einen Punkt gegen den Tabellenzweiten einzufahren, fand in der 80. Spielminute ein jähes Ende. Nach einem Eckball gelang den Gästen ein Kopfballtor zur 2:1-Führung, fünf Minuten später machte Mintard mit dem dritten Tor den Deckel drauf.