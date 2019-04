Frauenfußball: SV Walbeck verliert knapp, Viktoria hält den Verfolger auf Distanz

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: SGS Essen III – SV Walbeck 1:0 (1:0). Eine Schlüsselszene der Begegnung spielte sich in der 22. Minute ab, als Marie Aengenvoort alleine durch war und Essens Torhüterin den Ball außerhalb des Strafraum mit der Hand abwehrte.

Viktoria Winnekendonk – SV Rees 2:2 (1:0). Die Viktoria eilt unbeirrt in Richtung Meisterschaft. Zwar verpasste der Tabellenführer im Gipfeltreffen mit dem früheren Niederrheinligisten aus Rees die Vorentscheidung im Titelrennen. Doch nach dem Unentschieden thront die Mannschaft weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze und hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.