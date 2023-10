Spannendes Fußball-Wochenende im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Viktoria Goch – SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr). Neun Punkte aus drei Spielen: Viktoria Goch hat zuletzt die Pflichtaufgaben gegen die Kellerkinder Hamminkelner SV, SV Haldern und SV Straelen II souverän gelöst. Inzwischen beträgt der Rückstand des Titelaspiranten, der einen weiteren Anlauf in Richtung Landesliga unternimmt, auf den aktuellen Spitzenreiter 1. FC Kleve II nur noch drei Zähler. Auf dem Weg nach ganz oben sollte sich die Mannschaft um Trainer Daniel Beine auch vom SV Rindern nicht aufhalten lassen. Der Lokalrivale aus Kleve war zwar zunächst glänzend aus den Startlöchern gekommen, ist aber nach vier Niederlagen in den letzten fünf Meisterschaftsspielen längst wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet.



SC Blau-Weiß Auwel-Holt – Sportfreunde Broekhuysen II (Sonntag, 15 Uhr). Das A-Liga-Derby findet diesmal unter besonderen Vorzeichen statt. Die Gastgeber sind bisher hinter den Erwartungen deutlich zurückgeblieben. Erst ein Sieg steht auf dem Holter Konto. Am letzten Sonntag gab es ein Remis in Walbeck, das war die mittlerweile sechste Punkteteilung für Blau-Weiß. Doch die neun Zähler auf der Habenseite zeigen auf, dass man mit Unentschieden keine Sprünge in der Tabelle machen kann. Der Gast reist mit breiter Brust zur Maasstrasse. Drei Siege in Serie, mit Nummer vier können die Sportfreunde den direkten Konkurrenten überholen und die Abstiegsränge verlassen.