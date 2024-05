Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

DJK Twisteden – Uedemer SV (Sonntag, 15.30 Uhr). Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche, die Torfabrik aus Twisteden läuft gerade auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Hartjesweg auf Hochtouren. Der Uedemer SV benötigt einen Sieg, um seine Chance auf Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt zu wahren. Parallel müsste dazu auch noch der TSV Wachtendonk-Wankum mitspielen und den formstarken SV Haldern schlagen. Der VfL Bochum hatte am vergangenen Montag eine bessere Ausgangsposition – der Uedemer Andreas Wessels wird jedenfalls noch einmal kräftig die Daumen drücken.



Viktoria Goch – SV Sevelen (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Viktoria wird zum Abschluss mit Sicherheit noch einmal den Absteiger aus dem Hexendorf aus dem Hubert-Houben-Stadion fegen. Entscheidend ist allerdings, was parallel in der Partie zwischen Tabellenführer GSV Moers und dem RSV Praest passiert. Gibt’s dort ein Unentschieden, folgen zwei Entscheidungsspiele um die Meisterschaft. Verliert der Spitzenreiter, kann in Goch die Meisterparty starten. Sehr wahrscheinlich wird Moers allerdings gewinnen und die Viktoria in der nächsten Saison einen neuen Anlauf in Richtung Landesliga starten müssen.



TSV Weeze – Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15 Uhr.). Der Tabellendritte aus Weeze empfängt am letzten Spieltag der Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern den Ligaprimus aus Pfalzdorf. Was zu einem früheren Zeitpunkt ein absolutes Spitzenspiel gewesen wäre, ist nun das Schaulaufen des Meisters und Aufsteigers in die Bezirksliga. Die Gastgeber werden der Alemannia mit Sicherheit noch einmal über 90 Minuten alles abverlangen, um sich nach Möglichkeit für die 1:5-Hinspielniederlage zu revanchieren. Auf der anderen Seite hat die Pfalzdorfer Mannschaft gesteigertes Interesse daran, sich auch in Weeze als würdiger Meister zu präsentieren.