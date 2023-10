Fußball-Bezirksliga Luca Palla erlöst Viktoria Goch

Der Gastgeber von der Römerstraße, der auf dem vorletzten Platz bleibt, hatte schon vor dem Anpfiff Pech. Omar Ramadhani verletzte sich beim Aufwärmen – für ihn rückte kurzfristig Benjamin Methner in die Startelf. Ab der 72. Minute spielte der SV Straelen II in Unterzahl. Schiedsrichter Michel Kahlen zeigte Muhammed Gül, der in der ersten Hälfte verwarnt worden war (28.), die Gelb-Rote Karte.