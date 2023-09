Fußball-Bezirksliga Sportfreunde erneut enorm effizient

In einer Partie auf hohem Niveau legten beiden Teams von Anfang an ein enormes Tempo vor. Fünf Minuten waren gespielt, da lag der Ball zum ersten Mal im Netz der Viktoria. Gian-Luca Vins war auf der rechten Seite durchgebrochen und hatte Yannis Weyers im Rückraum bedient. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und jagte das Spielgerät in die Maschen.