Fußball-Bezirksliga Favoritenschreck Kevelaerer SV

Der Kevelaerer SV ging nach sechs Minuten in Führung, als Tim Hillejan zum 1:0 zur Stelle war. Nur vier Minuten später nutzte Mehmet Boztepe einen an Luca Palla verursachten Foulelfmeter zum Ausgleich. „Meine Jungs haben wie schon gegen Moers gezeigt, dass sie begriffen haben, worum es geht. Eigentlich hätten wir als Sieger den Platz verlassen müssen“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak nach der Partie. Damit spielte er in erster Linie auf zwei Aufreger an, die sich nach dem Seitenwechsel ereigneten. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Tim Hillejan mit einem Fallrücker Marke „Tor des Jahres“ das vermeintliche 2:1 für Kevelaer erzielt, doch der Schiedsrichter entschied auf gefährliches Spiel. Znak: „Sein Gegenspieler stand einen Meter weit weg.“ Nach einer Stunde wurde Tom Schax im Gocher Strafraum zu Fall gebracht – diesmal entschied der Referee lediglich auf Freistoß. „Das Foul war im Strafraum, das haben auch mehrere Gocher Spieler bestätigt“, so Znak, dessen Mannschaft jetzt fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat. Die Viktoria hatte nur noch eine gute Möglichkeit als Luca Palla am Kevelaerer Torhüter Jan Ingenpaß scheiterte (70.). „Wir sind hier viel zu harmlos aufgetreten“, sagte Beine.