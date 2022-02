Fußball-Testspiele : SF Broekhuysen bereit für den Titelkampf

Kreis Kleve Der Tabellenführer der Bezirksliga-Gruppe 5 überzeugt beim 6:1-Kantersieg gegen TuRa Brüggen. Verfolger Viktoria Goch erreicht respektables 1:1 gegen TSV Wachtendonk-Wankum.

Bezirksligist Viktoria Goch und Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum scheinen gut auf den zweiten Teil der Fußball-Saison vorbereitet zu sein. Die beiden Trainer Daniel Beine (Viktoria) und Guido Contrino (TSV) waren jedenfalls am Samstag nach dem 1:1 (1:1) ihrer Mannschaften im Testspiel im Gocher Hubert-Hubert-Houben-Stadion zufrieden mit dem, was ihre Teams gezeigt hatten.

Michel Wesendonk (28.) brachte den Gastgeber in Führung. Nikolas Dennessen (43.) erzielte den Ausgleich für den TSV Wachtendonk-Wankum. „Das war ein gelungener Abschluss der Vorbereitung. Ich bin mit dem Ergebnis und der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Es gibt aber auch noch ein paar kleine Dinge, an denen wir jetzt im Training arbeiten werden“, sagte Guido Contrino.

Der abstiegsgefährdete Bezirksligist TSV Weeze zog sich beim Landesligisten PSV Wesel recht ordentlich aus der Affäre. Die Mannschaft hatte zwar am Ende mit 2:4 (0:2) das Nachsehen, zeigte sich aber speziell nach dem Seitenwechsel gut gerüstet für die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft. Schon nach drei Minuten gerieten die Gäste in Rückstand. „Ein dummer Fehler, da waren wir noch nicht wach“, sagte TSV-Trainer Marcel Kempkes. Der Ball lief gut durch die Reihen des Gastgebers, der nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Als Weeze nach der Pause nach einem Doppelschlag nach 50 Minuten 0:4 hinten lag, schien sich ein Debakel anzubahnen. Doch die Mannschaft fing sich schnell und ergriff die Initiative. Der Lohn waren zwei Treffer von Nick Aengenvoort (54./65.). „Wir sind bereit für den Auftakt, müssen aber noch einige Fehler abstellen“, so Kempkes.