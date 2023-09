Jugendfußball Das Gelderner Quartett im Trikot mit der Raute

Gleich am zweiten Spieltag kam es auf der Mönchengladbacher Sportanlage „Am Haus Lütz“ zu einem Spitzenspiel. Die Borussia-Mädchen hatten zum Auftakt die Auswahl des TuS Issel aus Rheinland-Pfalz mit 8:0 geschlagen, Gegner FSV Gütersloh hatte sich mit einem 9:0 gegen den 1. FFC Kaiserslautern auf Platz eins gesetzt – beide Mannschaften werden auch in der Endabrechnung ganz oben erwartet. Die Borussia war von Beginn an die tonangebende Mannschaft. Angetrieben von Greta Oerding, die auf der ungewohnten Position im offensiven Mittelfeld spielte, hielten die Fohlen den Druck auf die gegnerische Abwehr permanent hoch. Ina Gossens setzte gleich zu Anfang der Partie Akzente auf dem rechten Flügel, wurde im weiteren Verlauf aber zu selten angespielt, um sich deutlicher in den Vordergrund spielen zu können. Die Gäste aus Gütersloh standen kompakt in der Abwehr. Der Borussia gelang es nicht, aus ihrer Überlegenheit Kapital zu schlagen. Aus dem Nichts gingen die Gütersloher Mädchen fünf Minuten vor der Halbzeitpause mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung.