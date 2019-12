Fußball : Erst Ligapflicht, dann Heimaturlaub

Straelen Der Oberligist SV Straelen empfängt am Samstag, 14.15 Uhr, den TSV Meerbusch. Inka Grings Fokus in dieser Woche: die Fehleranalyse.

Der Turn- und Sportverein des routinierten Trainers Antonio Molina wird aktuell auf Tabellenplatz sechs geführt. Allerdings spielen die Blau-Gelben eine äußerst wechselhafte Runde. Nach mäßigem Start gewann Meerbusch zwischenzeitlich mal drei Partien in Serie, um in der Folge wieder drei Mal das Nachsehen zu haben. Zuletzt gelang ein 1:0-Achtungserfolg gegen den Tabellenvierten von der Essener Spielvereinigung Schonnebeck. Klar ist aber auch: Für die vordersten Platzierungen fehlt der Molina-Elf die Konstanz, und, zuvorderst, die defensive Stabilität. Diese aber schien zuletzt auch beim SV Straelen nur rudimentär ausgeprägt. Beim Auswärtsspiel in Wuppertal-Cronenberg lag das Grings-Aufgebot früh mit 2:0 in Front, der Tabellenvorletzte aber kämpfte sich mit Treffern im zweiten Durchgang zurück. Die Cheftrainerin sagte nach Abpfiff: „Die Leistung meiner Mannschaft im zweiten Durchgang kann ich nicht akzeptieren. Sie war unterirdisch. Darüber werden wir noch reden müssen.“ Dieser Ankündigung kam sie nach, unter der Woche lag der Fokus auf der Fehleranalyse. „Wir haben das Spiel gegen Cronenberg am Montag in Ruhe analysiert. Ich habe die Jungs die zweite Halbzeit sogar ganz schauen lassen, das war ganz gut. Ich wollte sie auf ihre Fehler in aller Deutlichkeit aufmerksam machen“, sagt Grings. Allerdings sei die Ex-Europameisterin der Auffassung, dass ihre Kicker gut reflektieren könnten und daher selbst mit der gezeigten Leistung nicht einverstanden seien. „Es hilft nicht, da irgendetwas schön zu reden, aber auch nicht, immer wieder mit der Kelle draufzuhauen“, sagt Grings im Vorfeld der letzten Ligapartie vor der Winterpause.