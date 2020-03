Handball : Versöhnlicher Bundesliga-Abschluss für Juniorinnen des TV Aldekerk

Christina Zey (grünes Trikot) setzte sich erfolgreich gegen die gegnerische Verteidigung zur Wehr und hatte großen Anteil am Auswärtssieg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Zwischenrunde der Handball-Bundesliga: ATV-Mädchen entscheiden das bedeutungslose Spiel beim TV Nellingen mit 34:31 für sich und landen auf Platz drei.

In ihrem letzten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde rangen die A-Juniorinnen des TV Aldekerk die Mannschaft aus Nellingen nieder und sicherten sich damit wenigstens den dritten Gruppenplatz. Obwohl beide Teams bereits ausgeschieden waren und es nur noch um die „goldene Ananas“ ging, zeigten sie ein spannendes Spiel und guten Jugendhandball.

„Der Sieg ist wichtig für uns“, sagte Trainer René Baude „Das war heute ein noch einmal positiver Schlusspunkt, den wir unter eine gute Bundesligasaison setzen konnten.“ Christina Zey hatte das 1:0 für ihre Farben erzielt und damit einen munteren Torreigen eröffnet. Die Führung gaben die Grün-Weißen auch nicht mehr her, doch erwiesen sich die Gegner aus dem Alb-Donau-Kreis als zäher Widerpart.

Die Gastgeberinnen ließen den Aldekerkerinnen während des Spiels keine Ruhe und waren stets ein lästiger Verfolger. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang es dem Baude-Team, sich mal auf drei Treffer abzusetzen, zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es aber wieder nur ein Tor Unterschied. „Insgesamt waren wir schon die etwas bessere Mannschaft“, befand Baude, der während des Spiels auch viel gewechselt hatte, in der Rückschau. „Wir haben uns beim schnellen Ballvortrag nach vorne zu viele Fehler geleistet und so Nellingen viele Chancen zu leichten Treffern gegeben, die sie auch gerne angenommen haben“, erklärte er die recht hohe Anzahl an Gegentreffern.