Basketball : Auftaktsieg für Vernums Korbjäger

Vernum (n-h) Basketball-Bezirksliga der Männer: Grün-Weiß Vernum – Willicher TV II 53:41 (26:22). Mit Ruhm bekleckert haben sich Vernums Basketballer sicher nicht beim Heimsieg über Willich, die volle Punktausbeute ergab der Saisonauftakt dennoch.

Obwohl nur neun Spieler zur Verfügung standen – auch Spielertrainer Lutz Stauffer fiel mit einer Wadenverletzung aus – starteten die Hausherren stark ins erste Viertel. Aufgrund leichter Fehler und mangelnder Trefferquote wurde aus einem 17:5 aber innerhalb weniger Minuten ein 21:22, das die Grün-Weißen gerade noch in eine Halbzeitführung umbiegen konnten.

Die angepeilten zwei Punkte behielten die Grün-Weißen dennoch daheim am Nierspark. In den kommenden Spielen dürfte dennoch eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten sein, um in der ausgeglichen besetzten Bezirksliga eine gute Rolle spielen zu können.