Fußball : Das Gipfeltreffen an der Römerstraße

Torjäger, Kapitän und Co-Trainer: Marcel Peters (r.) hat in 23 Einsätzen 23 Treffer für den SV Straelen II erzielt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Verfolger SV Straelen II fordert am Sonntag den Tabellenführer TSV Weeze heraus – die beiden Lokalrivalen sehen sich wahrscheinlich in der nächsten Saison in der Bezirksliga wieder.

Von Sven van Bühren und Per Feldberg

Sturm Wissel – Viktoria Winnekendonk 4:1 (3:1). Viktoria Winnekendonk musste im Nachholspiel einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Die Gäste verpassten den möglichen Befreiungsschlag und haben weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf den Vorletzten Union Wetten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der die Gäste auf Augenhöhe agierten, nutzte Sturm Wissel gleich seine erste Chance zur Führung durch Kevin Deckers (21.). In Minute 29 erhöhte Lukas Schulz auf 2:0. Nur 180 Sekunden später jedoch erzielte Sascha Hoffmann den verdienten Anschlusstreffer und ließ damit wieder Hoffnung in Reihen der Grün-Weißen aufkeimen. Doch Wissels Felix Beckmann stellte nach 39 Minuten den 3:1-Halbzeitstand her.

Nach dem Seitenwechsel hatte Sturm die Partie im Griff – Maximilian Janssen sorgte in der 68. Minute für die Endscheidung. Nach 81 Minuten sah der Winnekendonker Verteidiger Alexander Tebart die Gelb-Rote-Karte und ist somit am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Blau-Weiß Auwel-Holt gesperrt. „Es war die erwartet intensive Partie, in der wir mit der richtigen Einstellung agiert haben“, zeigte sich Wissels Trainer Marco Schacht zufrieden. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und uns auch nicht für die gute kämpferische Leistung belohnt“, ärgerte sich Rainer Luyven, Interimscoach der Gäste, über die Niederlage.

Namen & Zahlen Sascha Hoffmann erzielt Ehrentreffer Sturm Wissel: Bolwerk – Beckmann, Huewels, Voetmann (52. Kösters), A. Janssen, Schulz, M. Janssen, Seegers, Deckers, Bolten (52. Joosten), V. Thul (85. Menke). Viktoria Winnekendonk: Rankers – van Huet, Bouten, Marquardt (75. Keysers), Hoffmann, Rasch, Verheyen (44. Stammen), Timm, Tebart, L. Luyven, Liszewski. Tore: 1:0 (21.) Kevin Deckers, 2:0 (29.) Lucas Schulz, 2:1 (31.) Sascha Hoffmann, 3:1 (39.) Felix Beckmann, 4:1 (68.) Maximilian Janssen. Gelb-Rote Karte: Alexander Tebart (81.). Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Dennis van Baal.

SGE Bedburg-Hau II – Uedemer SV (So., 13 Uhr). Während die Gastgeber derzeit noch jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigen, haben die Gäste bereits 30 Zähler auf ihrem Konto und sind fast schon aller Sorgen ledig. Die Reserve des souveränen Bezirksliga-Spitzenreiters möchte den Rückenwind vom 5:2-Auswärtserfolg in Vernum nutzen. „Das war eine tolle Teamleistung. Und natürlich wollen und müssen wir weiter punkten“, sagt SGE-Coach Raphael Erps. „Wir wollen den Abstand zum Gegner auf jeden Fall nicht kleiner werden lassen“, kündigt sein Uedemer Kollege Martin Würzler an.

SV Straelen II – TSV Weeze (So., 15 Uhr). Das absolute Spitzenspiel des Tages findet im Stadion an der Römerstraße statt. Die Reserve des Regionalligisten empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter aus Weeze. Beide Mannschaften sind längst dem Verfolgerfeld enteilt und dürfen sich auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison in der Bezirksliga freuen. Im Prinzip geht’s „nur“ noch um die Meisterschaft – und da könnten sich die Grün-Gelben mit einem Sieg einen Vorteil verschaffen. „Wir wollen natürlich ein Zeichen setzen und die drei Punkte einfahren. Aber selbstverständlich wissen wir, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen“, sagt Straelens Trainer Friedel Baumann. „Wir freuen uns auf dieses Duell. Ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe, in der die Tagesform und der unbedingte Wille zum Erfolg am Ende den Ausschlag geben werden“, fiebert Marcel Zalewski, Coach des Spitzenreiters aus Weeze, ebenfalls dem Gipfeltreffen entgegen.

Siegfried Materborn – Blau-Weiß Herongen (So., 15 Uhr). Eine realistische Einschätzung der aktuellen Tabellensituation herrscht in Materborn vor. „Machen wir uns nichts vor, wir sind quasi schon abgestiegen“, sagt Trainer Ingo Pauls. „Doch obwohl wir personell im Moment arg gebeutelt sind, werden wir alles versuchen, um in den restlichen Spielen noch zu punkten. Das gilt auch für das Duell mit Herongen.“ Gäste-Spielertrainer Sebastian Tissen will beim designierten Absteiger nichts anbrennen lassen: „Wir wollen drei Punkte und uns selber wieder für unseren Aufwand belohnen.“

Viktoria Winnekendonk – SC Blau-Weiß Auwel-Holt (So., 15 Uhr). Die Gastgeber bleiben nach der 1:4-Niederlage am Dienstagabend in Wissel in höchster Abstiegsgefahr. „Wir müssen weiter kämpfen und endlich wieder unsere Chancen verwerten“, fordert Viktoria-Coach Rainer Luyven eine Leistungssteigerung seiner Elf. „Wir möchten an die starke Leistung vom Weeze-Spiel anknüpfen, diesmal aber etwas Zählbares mitnehmen“, kündigt der Holter Trainer Lars Allofs an.

Union Wetten – SV Donsbrüggen (So., 15 Uhr). Den Gastgebern hilft praktisch nur ein Dreier, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verpassen. „Wir hatten nach der Niederlage in Vernum in dieser Woche einiges aufzuarbeiten. Ich hoffe, dass inzwischen jeder Spieler begriffen hat, worum es geht“, fordert Wettens Trainer Marcel Lemmen eine Reaktion seiner Mannschaft. Die Gäste haben ein Spiel weniger ausgetragen als die Union, dafür aber fünf Punkte mehr auf dem Konto. „Wir wollen den Abstand auf jeden Fall halten“, sagt der Donsbrügger Trainer Christian Roeskens.

SV Sevelen – SV Grün-Weiß Vernum (So., 15 Uhr). Nach dem 3:1-Erfolg im Kreispokal bei Siegfried Materborn wartet nun das Derby gegen Vernum auf die Gastgeber. „Wir haben noch etwas gutzumachen und wollen unbedingt gewinnen“, erinnert Sevelens Trainer Gunnar Gierschner an die 2:3-Niederlage im Hinspiel. Enttäuscht zeigte sich sein Vernumer Kollege Sascha Heigl nach der 2:5-Heimpleite gegen die Reserve der SGE Bedburg-Hau. „Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite. Meine Mannschaft muss ihr Potenzial abrufen, um in Sevelen zu punkten“, sagt er.