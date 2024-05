Reit-Event kommt bei Zuschauern gut an Verena Jentjens triumphiert beim Frühjahrsturnier in Weeze

Eine aufregende Herausforderung war es, die Pferde über den Parcours zu navigieren, wobei neben Geschwindigkeit, auch Wendigkeit und Präzision gleichermaßen gefragt waren. Beeindruckend waren so manche Manöver, um für das Finale des Rasenchampionats zu punkten. Das gelang unter anderem auf A-Niveau in der Springpferdeprüfung Franziska Tönnißen (Goch) mit Arabella (WN 7.80), während auf E-Niveau Jette Bosch (Kalkar) Galina strafpunktfrei in Bestzeit (47.16) über die Ziellinie lenkte.