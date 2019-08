Reitsport : Titelkämpfe mit einer Attraktion

Szene des Vereinsturniers in Wetten: Sicher nehmen Reiterin und Pferd das Hindernis. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kevelaer/Wetten Beim Vereinsturnier des RV von Bredow-Wetten gab es einen besonderen Wettbewerb. Hier kämpften Pferd und Hund zusammen um den Titel.

Der RV. von Bredow-Wetten hat auch in diesem Jahr zum alljährlichen WBO- und Vereinsturnier eingeladen. Viel Zuspruch und reibungslose Abläufe konnten erneut verzeichnet werden, so Vereinsvorsitzende Annette van Stephoudt. „Die Reiter haben wiedergegeben was schon die ganze Saison zu sehen war“, betont sie zurecht stolz.